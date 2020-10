Radebeul

Bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in Radebeul ist eine 25-Jährige leicht verletzt worden. Eine Straßenbahn war mit einem VW Golf auf der Meißner Straße kollidiert. Beide Fahrzeuge fuhren Richtung Coswig. In Höhe der Kolbestraße wollte die 25-jährige Autofahrerin links abbiegen. Als der Pkw in die Straßenmitte lenkte, fuhr die Straßenbahn auf den Golf auf. Bei dem Unfall entstanden etwa 5000 Euro Sachschaden. Hinweise zum Unfall nimmt die Polizei Dresden entgegen unter der Telefonnummer 0351/4832233.

Von SL