Radeberg

Weil Jugendliche ein fahrendes Auto mit Schneebällen beworfen haben, ereignete sich am Freitagabend in Ullersdorf ein Unfall. Ein 29-Jähriger krachte auf der Ullersdorfer Hauptstraße mit seinem Hyundai in den Ford eines 41-Jährigen. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro.

Der 41-Jährige hatte wegen den Schneeballwerfern gebremst. Doch so schnell konnte der Hyundaifahrer offenbar nicht reagieren – und stieß gegen den Ford.

Anzeige

Von den Jugendlichen fehlt bislang jede Spur. Der Revierkriminaldienst in Kamenz ermittelt wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

Von ffo