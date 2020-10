Freital

Am Samstagnachmittag kam es auf der Dresdner Straße in Freital zu einem Unfall, bei dem ein neunjähriges Kind schwer verletzt wurde. In Höhe der Fichtestraße erfasste ein Opel Astra ein Mädchen, das offenbar die Fahrbahn überqueren wollte. Die Neunjährige wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber „Christoph 38“ ins Krankenhaus geflogen.

Der Opelfahrer blieb unverletzt. Die Dresdner Straße war zeitweise gesperrt. Später wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von fg