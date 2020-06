Crimmitschau

In Crimmitschau ( Landkreis Zwickau) ist ein acht Jahre alter Junge bei einem Unfall verletzt worden. Er sei am Montag hinter einem parkenden Fahrzeug auf die Straße gelaufen, ein 53 Jahre alter Autofahrer habe ihn zu spät bemerkt, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Der Junge wurde vom Seitenspiegel des Autos getroffen, stürzte und wurde schwer verletzt.

Von RND/dpa