Bad Schandau

Am Donnerstag ist es in Bad Schandau zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein 24-Jähriger leicht verletzt. Der Renault-Fahrer war in einer Kurve auf der Kirnitzschtalstraße von der nassen und mit Laub bedeckten Fahrbahn abgekommen. Das Auto prallte gegen eine Böschung und kam in seitlicher Lage zum Stillstand. Bei dem Unfall entstanden 5000 Euro Sachschaden.

Von SL