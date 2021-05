Unfall bei Stolpen: 120.000 Euro Schaden und fünf Verletzte

Dürrröhrsdorf-Dittersbach

Hoher Sachschaden und fünf Verletzte sind die Bilanz eines Zusammenstoßes am Samstagmittag in Dobra in der Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach bei Stolpen.

Kurz vor dem Ortseingang kollidierte ein VW Passat beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden Audi A6 samt Anhänger. Die fünf Insassen des VW – zwei Erwachsene und drei Kinder – wurden ins Krankenhaus gebracht. Fahrer und Beifahrerin des Audi blieben unverletzt.

An den beiden neuwertigen Fahrzeugen entstand Totalschaden, die Gesamtschadenssumme liegt bei um die 120.000 Euro. Die Kreuzung musste zeitweilig gesperrt werden, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Von M. Förster