Zwei Männer sind bei Sägearbeiten an einem Baum in Olbersdorf verunglückt und ins Krankenhaus gebracht worden. Der Ältere erlag wenig später seinen Verletzungen.

Zu einem tragischen Zwischenfall bei Baumfällarbeiten kam es am Mittwochmittag gegen 12 Uhr an der Bertsdorfer Straße in Obersdorf. Quelle: xcitepress