Burkau

In den frühen Sonntagmorgenstunden kam es auf der A4 zwischen Burkau und Uhyst am Taucher zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Erwachsene und deren drei Kinder verletzt wurden.

Ein Opel krachte zuerst in die Mittelschutzplanke, schleuderte dann quer über die Fahrbahn, krachte seitlich in die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand und kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Die fünfköpfige Familie war noch in ihrem Fahrzeug, als die Rettungskräfte eintrafen – eingeklemmt war glücklicherweise niemand. Alle Insassen konnten so direkt medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Verkehr wurde einspurig am Unfallort vorbei geleitet. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von DNN