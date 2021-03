Die Zahl der Todesopfer nach dem Unfall auf der Prager Straße in Leipzig ist auf drei angestiegen. Eine schwer verletzte Frau starb nach LVZ-Informationen im Krankenhaus. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse, warum das Auto in die Fußgängergruppe gerast sein könnte.

