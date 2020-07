Leipzig

Bei einem Unfall auf der A14 in Richtung Magdeburg sind am Freitagvormittag mindestens sieben Menschen verletzt worden. Wie eine Sprecherin der Leipziger Polizei sagte, kam es kurz nach 10 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Naunhof zu einem ersten Auffahrunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein Pkw-Fahrer wohl von einem Polizeieinsatz auf der Gegenfahrbahn abgelenkt und fuhr auf ein Bundeswehrfahrzeug auf. Dieses wurde dadurch auf ein weiteres Fahrzeug der Armee geschoben. Bei dem Unfall wurden sechs Mitglieder der Bundeswehr sowie ein zwölf Jahre altes Mädchen verletzt.

Der rechte Fahrstreifen ist derzeit noch blockiert, es kam zu Stau, der sich bis zur Anschlussstelle Klinga zog. Wenige Minuten später kam es zu einem Folgeunfall am Stauende, bei dem jedoch niemand verletzt wurde.

Von CN