Nossen

Am Freitagvormittag ist auf der B 101 in Nossen ein Lkw-Gespann von der Straße gekippt. Der Laster war kurz nach 10 Uhr am Ortseingang ins Schleudern geraten und touchierte auf der Gegenfahrbahn einen weiteren Sattelzug. Letztlich kippte das Gespann in den Straßengraben.

Der Fahrer kam verletzt ins Krankenhaus. Die Bundesstraße musste gesperrt werden, der Verkehr wurde über Nebenstraßen umgeleitet. Außerdem liefen große Mengen Diesel aus dem beim Zusammenstoß aufgerissenen Tank des entgegenkommenden Lasters.

Von halk