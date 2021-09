Altenberg

In Altenberg ist am Dienstagnachmittag ein Mann von der Fahrertür eines Multicars getroffen worden. Der 53-Jährige hatte das Nutzfahrzeug zuvor in Hanglage im Ortsteil Lauenstein an der Straße Am Baderberg abgestellt und war ausgestiegen.

Das Gefährt machte sich dann selbstständig und rollte abwärts gegen eine Hauswand. Unterwegs traf die geöffnete Fahrertür den 53-Jährigen und verletzte ihn schwer.

Von fkä