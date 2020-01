Meißen

Am Sonntag ist der Dachstuhl eines Hauses an der Obergasse in Meißen abgebrannt. Das Dach des leer stehenden Hauses war bereits durch einen vorherigen Brand beschädigt. Offenbar hatten Unbekannte das Haus auch im Nachgang als illegalen Aufenthaltsort genutzt. Die Polizei ermittelt nun, ob das aktuelle Feuer fahrlässig oder absichtlich gelegt wurde oder durch eine andere Ursache entstand.

Von DNN