Freital

Am Montagnachmittag gegen 15 Uhr ist ein 73-jähriger Mann von einem bislang Unbekanntem im Bus geschlagen worden. Der Täter saß mit weiteren Personen im Linienbus Richtung Weißeritzpark. Die Gruppe störte durch ihr Verhalten die anderen Fahrgäste, was den 73-Jährigen letztlich zu einer Ermahnung veranlasste. In der Folge wurde der unbekannte Mann handgreiflich und schlug den Senior, der sich dabei leichte Verletzungen zuzog. Kurz darauf verließen der Täter sowie alle Beteiligten der Gruppe den Bus an der Haltestelle Weißeritzpark und gingen in verschiedenen Richtungen davon.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Täter oder zum Tathergang machen können, sich bei der Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351/4832233 oder beim Polizeirevier Dippoldiswalde zu melden.

Von Jennifer Georgi