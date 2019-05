Oberlausitz

Am frühen Montagmorgen haben zwei Unbekannte den Rasthof Oberlausitz an der BAB 4 Richtung Görlitz überfallen. Die Maskierten betragen gegen 3.10 Uhr die Raststätte. Ein Täter wandte sich direkt an eine der beiden anwesenden Verkäuferinnen. Er bedrohte sie mit einem pistolenähnlichen Gegenstand und forderte die Übergabe von Geld. Die Mitarbeiterinnen flüchteten sofort und brachten sich in Sicherheit. Ohne etwas zu stehlen, verließen die Männer daraufhin den Rasthof zu Fuß und flohen. Die beiden Frauen blieben bei dem Überfall unverletzt.

Die Polizei fahnden nun mit Hochdruck nach den Verdächtigen. Neben Fährtenhunden kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz und die Rastanlage wurde für fünf Stunden abgesperrt.

Die Ermittlungen aufgrund versuchter räuberischer Erpressung laufen auf Hochtouren.

Wer Hinweise zu der Tat, den Tätern oder deren Fluchtfahrzeug machen kann, wendet sich unter der Rufnummer 03581 468 100 an die Polizei.

Von lp