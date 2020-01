Pirna

Im Laufe der vergangenen Tage ist in das ehemalige Schulgebäude an der Rottwerndorfer Straße eingebrochen worden. Ein Kellerfenster und eine Tür im Dachgeschoss sind während der Tat von den Unbekannten zerstört worden. Entwendet wurde bisherigen Erkenntnissen nach jedoch nichts. Der Sachschaden beträgt in etwa 200 Euro. Am Donnerstagmorgen wurde der Einbruch festgestellt.

Von mb