Radeburg

Am frühen Montagmorgen sind unbekannte Diebe in einen Baucontainer an der Einsteinstraße in Radeburg eingebrochen und haben drei Kettensägen im Wert von rund 1.800 Euro gestohlen. Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter einen Spint auf, in dem sich die Kettensägen befanden. Es ist nicht bekannt, wie sich die Täter Zugang zu dem Container verschafften. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 30 Euro.

Von lp