Pulsnitz

In der Nacht von Sonntag auf Montag sind kriminelle Langfinger in das Feuerwehrdepot in Pulsnitz eingebrochen. Kameraden der Feuerwehr bemerkten in den frühen Morgenstunden den Einbruch. Die Täter verschafften sich offenbar über den Hintereingang unerlaubt Zutritt zu den Räumlichkeiten und ließen Bargeld und Laptops der Feuerwehr mitgehen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Von mb