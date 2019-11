Wilschdorf

Unbekannte haben am Dienstag mehrere Böller in einem Postbriefkasten an der Alten Hauptstraße gezündet. Dabei entstand ein Schaden von rund 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche die Straftat beobachtet haben und/oder Angaben zu den Tätern machen können.

Hinweise nehmen das Polizeirevier Sebnitz sowie die Dresdner Polizei unter (0351) 483 22 33 entgegen.

Von kcu