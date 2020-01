Ralbitz-Rosenthal

In einem Waldstück in Cunewitz, einem Ortsteil von Ralbitz-Rosenthal im Landkreis Bautzen ist eine Kiste mit fünf Katzenbabys gefunden worden. Ein Anwohner hatte die Kiste am Freitagnachmittag bemerkt und die Polizei über die ausgesetzten Tiere informiert.

Streifenpolizisten des Reviers Kamenz holten die Minikatzen samt Kiste ab und brachten sie in ein Tierheim. Ermittelt wird nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Von DNN