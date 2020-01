Freital/Pirna

In Pirna und Freital haben Schmierfinken in den vergangenen Tagen Hakenkreuze auf einen Gehweg und eine Sitzbank gemalt und geritzt. Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

In Freital beschmierten die Täter die Sitzbank eines Kinderspielplatzes an der Wilsdruffer Straße. Außerdem ritzten sie ein Hakenkreuz in das Holz. In Pirna prangte ein Hakenkreuz in weißer Farbe auf dem Gehweg der Rudolf-Breitscheid-Straße. Außerdem war die Zahlenfolge 187 zu lesen.

Von fkä