Pirna

Am Freitagmorgen war ein Linienbus auf der Stadtbrücke in Richtung Bahnhof in Pirna unterwegs, als plötzlich eine Seitenscheibe zersprang. Insassen sahen durch die Scheibe mindestens eine Person auf den Bahngleisen oberhalb der Straße. Offenbar hatte diese die Scheibe eingeworfen. Der Sachschaden beträgt rund 1000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen:

Wer kann Angaben zum Geschehen, insbesondere zu tatverdächtigen Personen machen? Hinweise bitte an die Polizeidirektion Dresden unter 0351 483 22 33 oder das Polizeirevier Pirna.

Von ps