Heidenau

Unbekannte haben am Dienstag einen Mitsubishi Lancer an der Dohnaer Straße in Heidenau beschädigt. Sie brachen den Heckscheibenwischer ab und zerkratzten die rechte Fahrzeugseite. Darüber hinaus ritzten sie ein 10 x 10 cm großes Hakenkreuz in den Lack. Der Schaden beträgt laut Polizei rund 2000 Euro.

Von DNN