Pirna

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag klauten Unbekannte die zwölf Wochen alte Mia und den etwas mehr als ein Jahr alten Snoopy. Die zwei Zwergkaninchen sind in der Kleingartensparte „Gartenfreunde e.V.“ in Pirna-Copitz auf der Parzelle der Familie Ensfelder zu Hause.

Die 12-jährige Soraya mit Mama Bianca Ensfelder und Lebensgefährte Thomas Seiler am nun leeren Zwergkaninchenstall. Quelle: Tino Plunert

Die 12-jährige Tochter Soraya sitzt am Sonntag im Außengehege des Zwergkaninchenanlage und schaut fassungslos in den leeren Stall. „Ich weiß nicht wer so etwas tut? Wer klaut bitte kleine Kaninchen?“ Fuchs oder Habicht als Räuber seien ausgeschlossen, meint die Familie. Der Stall war nach Aussage der Mutter mit Netz, Karabiner und einem Keil an der Tür gesichert.

