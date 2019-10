Heidenau

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte auf dem Friedhof an der Heidestraße in ein Verwaltungsgebäude sowie einen Geräteschuppen eingebrochen.

Dort öffneten sie gewaltsam einen Münzautomaten. Zudem entfernten sie an drei Grabsteinen die Inschriften aus Kupfer.

Derzeit liegt noch keine abschließenden Schadensangaben vor.

Von FFO