Großröhrsdorf

Unbekannte haben sich in der Nacht zu Sonntag an mehreren Geschäften in Großröhrsdorf zu schaffen gemacht.

Die Täter versuchten gewaltsam die Eingangstür eines Geschäftes an der Lutherstraße zu öffnen. Die Mitarbeiter stellten am Morgen deutliche Schäden an der Tür und dem Schloss fest. Ein Eindringen gelang den Unbekannten jedoch nicht – zurück blieb ein Sachschaden von rund 800 Euro.

Auch an der Walther-Rathenau-Straße versuchten die Unbekannten ihr Glück – scheiterten allerdings wieder an den Türen des Geschäftes. Hier entstand ein Schaden von rund 1 000 Euro.

Die mutmaßlichen Einbrecher beließen es nicht bei den zwei missglückten Versuchen und probierten ihr Glück erneut: diesmal bei einem Laden an der Hohe Straße. Doch auch dieser dritte Einbruchsversuch scheiterte – und verursachte einen Sachschaden von rund 1 500 Euro.

Schließlich öffneten die Täter die Eingangstür eines Gebäudes an der Walther-Rathenau-Straße: Dort begaben sie sich in das erste Obergeschoss und brachen in zwei Arztpraxen ein. Aus einer stahlen sie einen Laptop und einen Beamer im Wert von rund 1 400 Euro – der Stehlschaden der anderen Praxis ist bis dato noch nicht beziffert. Der Sachschaden beläuft sich hier auf rund 3 000 Euro.

Beamte der Polizei sicherten in allen Fällen die Spuren an den Tatorten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Einbrüchen aufgenommen.

