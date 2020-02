Königstein

Auf einem Herd abgestellte Umzugskartons haben am Samstagmorgen einen Brand in Königstein ausgelöst. Der 62 Jahre alte Mieter einer Wohnung an der Schandauer Straße hatte die Kisten auf dem Elektroherd abgestellt.

Das Gerät sei aus gewesen, habe sich aber aus noch nicht geklärter Ursache angeschaltet, teilte die Polizei mit. Die Kartons gingen in Flammen auf, die komplette Wohnung verrußte. Verletzt wurde niemand.

Von fkä