Bad Schandau

Am Donnerstagnachmittag ist in Bad Schandau (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) die Sparkassenfiliale in der Dresdner Straße überfallen worden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, hatte der Täter gegen 16 Uhr das Gebäude betreten, einer Mitarbeiterin der Bank einen Zettel vorgelegt und mit einer Bombe gedroht. Als die Frau nicht darauf reagierte, suchte der Mann laut Polizei das Weite.

Trotz Fahndung mit Spür- und Fährtenhunden und obwohl sogar ein Hubschrauber zum Einsatz kam, blieb die Suche nach dem Mann bislang erfolglos. Deshalb sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

Inzwischen hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen.

Von DNN