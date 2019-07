Görlitz

Im Rahmen der Komplexkontrolle an allen Grenzübergängen zu Polen, fanden Beamte der Bereitschaftspolizei am Mittwochmorgen eine große Menge an Betäubungsmitteln im Fahrzeug eines 27-Jährigen. Der Mann ging den Einsatzkräften auf dem Parkplatz Neiße an der BAB 4 ins Netz.

Die Polizisten stellten rund 28 Kilogramm Amphetamine, fünf Kilogramm Ecstasy (10 000 einzelne Pillen) und 21 Gramm Cannabis sicher. Der Wert der Drogen auf dem illegalen Markt wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.

Der Fahrer des kontrollierten Skoda steht nun im dringenden Verdachte, diverse Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz begangen zu haben. Ein Richter ordnete am Donnerstagnachmittag den Einzug in eine Justizvollzugsanstalt an.

Von PS