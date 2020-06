Nünchritz

Ein Truckfahrer ist am Mittwochmittag mit seinem Fahrzeug samt Kranaufbau an einer Eisenbahnbrücke über der S 40 hängen geblieben. Der 38-Jährige verletzte sich dabei schwer. Laut Polizeiangaben war der Mann in Richtung Nünchritz unterwegs. An der Brücke und dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 30 000 Euro. Während der Unfallaufnahme waren die S 40 und die Bahntrasse im Bereich zeitweise voll gesperrt.

Von lc