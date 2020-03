Lohmen

Ein 81-Jähriger aus Lohmen ist am Montag beinahe auf Trickbetrüger reingefallen. Ein vermeintlicher Pfändungsbeauftragter rief den Senioren an und unterstellte ihm, 15 000 Euro Schulden zu haben. Die könne er ausgleichen, indem er sofort 5000 Euro überweist, so der Täter weiter.

Der 81-Jährige telefonierte auch mit einer angeblichen Anwaltskanzlei, die ihm die Kontodaten nannte. Der Mann überwies das Geld, erkannte aber schließlich den Betrug und informierte die Polizei. Die Beamten konnten die Überweisung noch rechtzeitig stoppen, sodass kein Schaden entstand.

Von SL