Coswig

Eine 72-Jährige ist auf Trickbetrüger am Telefon reingefallen – und wurde um 5.600 Euro betrogen. In den zurückliegenden Tagen wurde der Dame über das Telefon ein Gewinn in Höhe von 125.000 Euro versprochen. Um das Geld zu erhalten, müsse sie jedoch Gebühren bezahlen. Daraufhin überwies die Seniorin in mehreren Schritten 5.600 Euro auf ein Konto. Den großen Gewinn bekam sie allerdings nicht zu Gesicht.

Am Donnerstag erstattete die 72-Jährige schließlich Anzeige. Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall.

Von mb