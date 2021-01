Radebeul

Am Wochenende sind Unbekannte in ein Gebäude der Friedhofsverwaltung an der Kötzschenbrodaer Straße eingebrochen.

Die Täter begaben sich in die Büroräume und stahlen einen kleinen Tresor mit rund 400 Euro. Zudem beschädigten sie mehrere Einrichtungsgegenstände sowie einen Lagerraum. Der Sachschaden wurde mit rund 500 Euro beziffert.

Von DNN