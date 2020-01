Die Polizei überprüfte am Montagmorgen einen Transporter an der Raststätte Dresdner Tor an der BAB 4. Im Mercedes Sprinter fanden die Beamten unter anderem Fahrräder, Felgen und Werkzeugkoffer. Ein Teil der Beladung stammt aus einem Einbruch in Nordrhein-Westfalen. Die Polizei prüft nun, ob der 25-jährige Fahrer an den Einbrüchen beteiligt war.