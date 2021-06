Transporter flieht nach Unfall bei Riesa

Riesa

Am Dienstagnachmittag sind zwei Autos auf der Verbindungsstraße zwischen Riesa und Großrügeln zusammengestoßen.

Laut Polizei war der Fahrer (35) eines VW-Transporters in Richtung Riesa unterwegs, als ihm ein Ford-Transporter entgegenkam, der eine Elektrorollstuhlfahrerin überholte.

Dabei fuhr dieser so weit nach links, dass die Außenspiegel der Autos zusammenstießen. Der Ford-Fahrer verließ die Unfallstelle. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Von tik