Pirna

In Pirna-Liebethal ist eine Traktorfahrerin mitsamt ihrer Maschine einen rund 15 Meter hohen Felsen hinuntergestürzt. Ersten Informationen zufolge hatte die 37-Jährige am Mittwoch gegen 17.30 Uhr mit dem Gefährt vom Typ Fortschritt und einem Grubber das Feld oberhalb des Abgrundes bearbeitet. Aus bislang ungeklärten Gründen kam sie zu weit an die Kante und stürzte mit dem Gespann nach unten in den Wald. Das Fahrzeug blieb auf der Seite liegen. Die Fahrerin wurde eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Sie war aber bei Bewusstsein und schaffte es, durch Hilferufe und Hupen auf sich aufmerksam zu machen.

Ein Kletterer, der im Klettergarten gegenüber trainierte, hörte die Schreie und fand die verunglückte Frau. Die alarmierte Feuerwehr rückte mit Kameraden aus Pirna, Copitz, Liebethal sowie Mühlsdorf und Lohmen an. Der Traktor wurde mit Rettungskissen angehoben, um die Frau zu bergen. Sie kam in ein Dresdner Krankenhaus. Nun ermittelt die Polizei zur Unfallursache.

Von mf/ttr