Traktor kippt im Müglitztal um – Fahrer schwer verletzt

Müglitztal

In Crotta im Müglitztal ist am Samstagabend ein Traktorfahrer mit seinem Gefährt umgestürzt. Der 50-Jährige wurde schwer verletzt. Der MTZ war auf einem abschüssigen Weg einen Abhang hinabgestürzt. Der Fahrer konnte sich noch selbst befreien.

In der Gemeinde Müglitztal ist es in den vergangenen Jahren mehrere Male zu schweren Traktor-Unfällen gekommen. Einer endete dabei tödlich. Am Pfingstmontag 2018 war ein 76 Jahre alter Landwirt unter einem Trecker eingeklemmt worden, als er mit dem Gefährt samt Tankanhänger Wasser auf eine Kuhweide fahren wollte, dort gegen einen Baum prallte und das Gespann umstürzte.

Von D. Förster