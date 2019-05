Altenberg

Am Sonntagabend haben zwei Jugendliche einen Traktor der Marke Case aus einer Lagerhalle an der Geisingerstraße in Altenberg gestohlen.

Im Rahmen der Fahndung fand die Polizei den Traktor in Hermsdorf. In unmittelbarer Nähe trafen die Polizisten einen 14-Jährigen und einen 15-Jährigen aus Fürstenau an. Der 15-Jährige räumte ein, den Traktor entwendet zu haben und mit ihm nach Hermsdorf gefahren zu sein.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Von lp