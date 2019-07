Müglitztal

Auf der S 178 bei Mühlbach ist am Sonnabend gegen 7.30 Uhr ein Traktor während der Fahrt in Brand geraten. Der Fahrer hatte in Höhe des Abzweigs nach Maxen bemerkt, dass sein 15 Jahre altes Gefährt im Motorbereich Feuer fing. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot von rund 50 Kameraden an. Sie löschten die Flammen und kühlten einen Tank, der mit 900 Litern Diesel gefüllt war und auf dem Anhänger stand. Zudem verhinderten sie, das ausgetretenes Öl in die Kanalisation der Straße floss.

Der Traktor brannte komplett aus. Die Polizei ermittelt zur Brandursache. Möglicherweise handelte es sich um einen technischen Defekt. Die Staatsstraße 178 zwischen dem Bahnhof Burkhardswalde und Mühlbach musste während der Lösch- und Bergungsarbeiten bis zum Vormittag voll gesperrt werden.

Von mf