Glashütte

Ein Trabi-Fahrer ist am Dienstagmorgen bei Schlottwitz mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und in einem Bachbett gelandet. Der Mann blieb unverletzt. Laut ersten Angaben geriet der Fahrer gegen 7 Uhr auf der überfrorenen Straße ins Schleudern.

In der Folge kam er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und landete rund drei Meter im Schlottwitzgrundbach. Am Trabant entstand ein erheblicher Pappschaden am linken Kofferraum. Der Abschleppdienst barg das Auto mit einem Kran.

Anzeige

Weitere DNN+ Artikel

Von lc