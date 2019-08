Meißen

Der unbekannte Fahrer eines Toyota ist am Mittwochabend von einem Unfallort an der Heinrich-Freitäger-Straße in Meißen geflüchtet. Dort hatte er kurz nach 18 Uhr einen geparkten Seat Ibiza gestreift und war in Richtung Großenhainer Straße davongefahren. Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls.

Woher die Beamten wissen, dass es sich bei dem gesuchten Wagen um einen Toyota handelt? Das Auto verlor Teile seines Außenspiegels, aus dem sich Rückschlüsse auf die Marke ziehen ließen. Hinweise nimmt die Polizei unter (0351) 483 22 33 entgegen.

