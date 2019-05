Meißen

Zwei Schwerverletzte hat am späten Donnerstagnachmittag ein Unfall bei Meißen gefordert. Gegen 17.30 Uhr hatte der Fahrer eines Toyota auf der B 101 in Richtung Meißen die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto schleuderte am Abzweig Dobritz zunächst auf ein Feld, überschlug sich und prallte dann gegen einen entgegenkommenden Ford Fiesta.

Die Unfallstelle streckte sich über 200 Meter. Der Toyotafahrer musste schwer verletzt mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Die ebenfalls schwer verletzte Fahrerin des Ford konnte per Krankenwagen in eine Klinik transportiert werden.

Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Die Bundesstraße war über drei Stunden gesperrt.

Von halk