Toter in Waldstück aufgefunden

Am Freitagabend haben Beamte in einem Waldstück bei Großenhain die Leiche eines 37-Jährigen gefunden. Derzeit gehe man von einem Tötungsdelikt aus, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Dresden am Sonntag mit.

Im Zuge der Ermittlungen konnten zwei Frauen (28, 30) sowie zwei Männer (28, 51) festgenommen werden. Die vier Tatverdächtigen wurden am Sonnabend einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehle gegen alle und setzte diese in Vollzug.

Nähere Angaben zum Tathergang oder Motiv machte die Polizei unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.

