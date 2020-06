Im Pratzschwitzer Mühlgraben in Pirna ist am Dienstagnachmittag ein Toter gefunden worden. Der 81-Jährige war mit einem Aufsitz-Rasenmäher in den Graben gestürzt. Ob er gesundheitliche Probleme hatte, sich ein Unfall ereignete oder ein technischer Defekt am Mäher vorlag, wird nun ermittelt.