Toter Migrant in Sachsen gefunden: Mutmaßlicher Schleuser auf der Flucht

Pirna

Nach dem Fund eines toten Flüchtlings in einem Transporter in Sachsen nahe der deutsch-polnischen Grenze arbeiten die Behörden mit Hochdruck an der Aufklärung des Falls. Nach dem mutmaßlichen Schleuser wird auch in Zusammenarbeit mit den Behörden des Nachbarlandes gefahndet. „Wir hatten noch keinen Erfolg“, sagte eine Sprecherin der Bundespolizeidirektion Pirna am Samstag auf Anfrage. Wann und unter welchen Umständen der 32-Jährige aus dem Irak starb, ist weiter unklar. „Das Ergebnis der Obduktion liegt noch nicht vor.“

Beamte von Polizei und Bundespolizei hatten am Freitagmorgen nach dem Hinweis auf eine mögliche Schleusung unweit der A4 Görlitz-Dresden mehrere Menschen angetroffen, die gerade aus einem Fahrzeug stiegen. Darin lag ein lebloser Mann, ein Notarzt konnte nichts mehr für ihn tun. Der mutmaßliche Schleuser war geflüchtet. Bei ihm soll es sich nach Polizeiangaben um einen 42-Jährigen handeln.

Der Fahrer eines Begleitautos, ein 48 Jähriger, wurde festgenommen und ist weiter in Gewahrsam. In dem Transporter befanden sich nach Angaben der Bundespolizei-Sprecherin insgesamt 22 Frauen und Männer aus dem Irak - anfangs war von rund 30 Personen die Rede. Die Überlebenden sind nach wie vor in Obhut der Behörde. „Die Vernehmungen und Befragungen in Absprache mit der Staatsanwaltschaft dauern an.“ Die beiden Fahrzeuge seien beschlagnahmt worden, die Spurensicherung am Fundort abgeschlossen - wie die Suche mit Hubschrauber und Fährtenhund in der Umgebung.

