Toter Kletterer an der Kraxelbrüderscheibe nahe Lohmen gefunden

Lohmen

Ein 66-jähriger Kletterer aus der Sächsischen Schweiz ist am Sonnabend tot am Wandfuß des Felsens „Kraxelbrüderscheibe“ gefunden worden. Entdeckt haben ihn Bekannte, die nach ihm gesucht hatten. Sie waren verabredet gewesen, doch der Mann erschien nicht am Treffpunkt. Weil die Freunde wussten, wo er klettern wollte, suchten sie ihn dort und machten schließlich den traurigen Fund. Bergwacht und Rettungsdienst trafen am frühen Nachmittag am Unglücksort ein, konnten dem Mann aber nicht mehr helfen. Ein Arzt stellte später den Tod des Kletterers fest.

Der 66-Jährige lag auf einem schwer zugänglichen Band über dem Boden. Deshalb barg ihn die Bergwacht zunächst mit Seiltechnik. Am Abend flog ein Bundeswehr-Hubschrauber den Leichnam an einer Winde zur Elbe.

Von ttr