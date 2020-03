Wilsdruff

Auf dem Weg zu einer Müllverbrennungsanlage sind am Dienstagabend rund 25 Tonnen Hausmüll auf einem Laster in Flammen aufgegangen. Der Fahrer des Sattelzugs konnte den Auflieger an der Raststätte Dresdner Tor an der A 4 abkoppeln. Andere Trucker fuhren ihre Lkw zur Seite, um Platz für die Feuerwehr zu machen.

Die bekämpfte das Feuer mehrere Stunden lang. Zuvor drückte der Sattelzugfahrer die brennende Ladung mithilfe der beweglichen Rückwand des Anhängers ins Freie. Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks zogen den Müll mit einem Radlader auseinander.

Nach mehreren Versuchen gelang es dem Trucker, mit Hilfe der beweglichen Rückwand des Aufliegers den Unrat aus dem Fahrzeug ins Freie zu drücken. Quelle: Roland Halkasch

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Wilsdruff, Grumbach, Klipphausen und Hühndorf. Der Parkplatz war währenddessen teilweise gesperrt. Zur Brandursache ermittelt nun die Polizei.

Von DNN