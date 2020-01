Klipphausen

Am späten Donnerstagabend kam es auf der S 83 zwischen Munzig und Rothschönberg zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Der Fahrer eines VW Caddy war in Richtung Nossen unterwegs, als er kurz vor dem Abzweig nach Kottewitz auf nasser Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Er geriet aus noch ungeklärter Ursache in Straßengraben und prallte gegen mehrere Verkehrsschilder und einen Telefonmast. Der 34-jährige VW-Fahrer wurde aus dem Fahrzeug geschleudert und verstarb noch an der Unfallstelle.

Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät. Quelle: Roland Halkasch

Das Kriseninterventionsteam betreute die Angehörgen und die Einsatzkräfte. Die Polizei und Sachverständige ermitteln zur Unfallursache. Die S 83 war für mehrere Stunden gesperrt.

Von fg