Riemsdorf/Bockwen

Am Sonntagmorgen kam es auf der S 177 zwischen Riemsdorf und Bockwen zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Mitsubishi Colt war mit ihrem Auto in Richtung Meißen unterwegs. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihren Kleinwagen. Dieser prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum und überschlug sich. Die 50-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehr konnte nur noch den Leichnam aus dem Fahrzeug bergen. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt. Die Polizei und ein Sachverständiger ermitteln zur Unfallursache.

Von fg