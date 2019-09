Heidenau

Am Freitagnachmittag kam es zu einem tragischen Unfall in Heidenau. Ein LKW überrollte an der S172, Güterbahnhofstraße einen 59-jährigen Radfahrer. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam der LKW von einem Grundstück in Höhe Weststraße und Nelkenstraße und wollte nach rechts auf die S172, Güterbahnhofstraße abbiegen und erfasste den Radfahrer auf dem Fußweg. Der Radfahrer verstarb noch am Unfallort.

Das Kriseninterventionsteam Sächsische Schweiz rückte an und betreute die Angehörigen. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang. Die S172 war voll gesperrt. Auch die Mitarbeiter der Verkehrsunfallforschung aus Dresden machte sich vor Ort ein Bild und nahmen den Unfall auf.

Von fg